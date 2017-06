Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Framed 2

De opvolger van de bijzondere puzzelgame in stripvorm Framed. Net als in het eerste deel zijn de levels van Framed 2 bewegende pagina's uit een stripboek. De hoofdpersoon moet van het eerste plaatje linksboven naar het laatste plaatje rechtsonder komen. Dat doe je door de vakjes te verslepen, waardoor kamers bijvoorbeeld anders op elkaar aansluiten en wegen opeens niet meer doodlopen.

Dat was in het eerste deel geinig uitgewerkt, in dit tweede deel is het nog veel slimmer en leuker aangepakt. Veel puzzels bestaan uit meer plaatjes, en vaak moet je de plaatjes meerdere keren verslepen om de hoofdpersoon veilig naar het einde van de 'pagina' te krijgen. Elke keer komt het silhouet met zijn koffertje een vakje verder, om daar weer tegen obstakels te lopen. Origineel, sfeervol en erg leuk om te spelen.

Download Framed 2 voor iOS (5,49 euro)

Headspace

Meditatie-app Headspace is één van de populairste in zijn soort, en vernieuwde deze week zijn design. Daarmee is de app niet alleen fraaier geworden, maar vooral ook wat veelzijdiger. Headspace stond al bekend om zijn laagdrempelige, no-nonsense aanpak van meditatie en mindfulness. Geen zweverig gedoe, maar een hulpmiddel voor de moderne mens die zijn hoofd weleens voelt overlopen van alle informatie, indrukken en stress. Een app die houvast geeft bij het soms even helemaal niks doen.

Waar de vorige versie van Headspace vooral draaide rond een dagelijkse meditatie van zo'n tien minuten, is er in deze vernieuwde versie veel meer ruimte voor personalisering. Stel bijvoorbeeld de lengte van een mediatie in op de lengte van je reis in het opbaar vervoer, om voor of na school of werk je hoofd even te legen. Ook zijn er nu wat meer ultra-korte meditaties van één, twee of drie minuten.

Daarnaast kun je nu makkelijk wisselen tussen het grote aantal pakketten dat Headspace aanbiedt. Zo zijn er meditaties voor wie moeilijk in slaap komt, om je voor te bereiden op studeren, bij relatieproblemen of woede of als motivatie voor het sporten. Je meditatie-voortgang is nu ook beter bij te houden, en de app is veel simpeler, logischer maar toch completer ingedeeld.

Headspace is gratis te proberen: je kan tien introductielessen en zes probeersessies van de themapaketten zonder te betalen luisteren. Wie de app daarna wil blijven gebruiken, betaalt 9,99 per maand, of 12,99 wanneer je via de iOS-app betaalt. Zowel Android- als iOS-gebruikers kunnen hun abonnement ook via de site van Headspace betalen.

Download Headspace voor Android of voor iOS (gratis)

Anyfi

Slechte wifi kan irritanter zijn dan helemaal geen wifi; zo'n langzame verbinding die steeds wegvalt omdat je op het randje van het bereik van de router zit. Anyfi wil dat oplossen door van elke Android-telefoon een soort wifi-extender te maken.

Op die manier is je telefoon niet rechtstreeks verbonden met de wifi, maar met de telefoon van een andere gebruiker die wel een goede verbinding heeft. Dat werkt meerdere malen: de technologie van Anyfi kan een heus mesh-netwerk opzetten. Zo kan je het bereik van een wifi-netwerk behoorlijk vergroten.

Wie dat wil kan zijn Anyfi-netwerk openstellen voor vreemde gebruikers en op die manier ook op vreemde wifi-netwerken inloggen. Het is de vraag of de app groot genoeg wordt om op die manier ingezet te worden. Zo niet, zou je Anyfi ook kunnen inzetten om van een oud Android-toestel een wifi-extender te maken voor beter internet op zolder.

Download Anyfi voor Android (gratis)