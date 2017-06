Instagram meldt voortaan als foto's en video's gesponsord zijn

Nu is het vaak nog onduidelijk als Instagram-gebruikers betaald krijgen voor het plaatsen van een foto of video. Soms zetten zij dan bijvoorbeeld #ad of #sponsored in de beschrijving, maar een officiële manier was er nog niet.

Dat verandert binnenkort, met een label voor gesponsorde media dat boven de foto of video komt te staan, meldt Instagram Business. Waar normaal gesproken een plaatsnaam staat, komt dan de staan welk bedrijf voor het plaatsen van de foto of video betaalt.

Het nieuwe sponsor-label staat bovenaan

​

De nieuwe functie werkt zowel met normale foto's en video's op Instagram, als bij de Stories-functie. Bedrijven en Instagrammers die het nieuwe label gebruiken, kunnen in het Facebook Page Insights-overzicht het bereik van hun gesponsorde bericht bekijken.

Vooralsnog heeft Instagram geen manier om gebruikers te dwingen het label te gebruiken. Tegenover Wired zegt Instagram dat het gebruikers eerst bekend wil maken met het label en feedback wil verzamelen. Daarna zullen de voorwaarden van Instagram worden aangepast, en zal het bedrijf ongelabelde gesponsorde berichten mogelijk aanpakken.