Instagram laat gebruikers foto's verbergen voor anderen

Dat meldt het sociale netwerk op zijn website.

De archiefoptie is sinds woensdagnacht wereldwijd beschikbaar en is te vinden in zowel de iOS- als Android-apps. Wel moeten deze geüpdatet zijn naar tenminste versie 10.21.

Vanaf heden kan iedere eigen foto gearchiveerd worden door op de drie puntjes rechtsboven in het scherm te drukken. In het submenu staat vervolgens de optie om de foto naar het archief te verplaatsen. Foto's in het archief zijn niet meer zichtbaar voor andere gebruikers.

Dit archief is te bereiken vanaf de profielpagina van gebruikers. Rechts naast de gebruikersnaam bovenaan het scherm staat een klokicoontje met een pijl tegen de klok in. Vanuit het archief kunnen foto's weer teruggeplaatst worden.