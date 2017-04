Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Full of Stars

Een aantrekkelijke ruimte-game die traditionele actie-gameplay combineert met een interactief verhaal. Het verhaal speelt zich af in een toekomst waarin de mensheid het universum aan het koloniseren is, en het is aan de speler om een groep gestrande reizigers in oorlogsgebied te redden.

Daarbij voer je gesprekken met allerlei personages, waarbij je steeds kan kiezen voor verschillende reacties. Daarmee stuur je hoe het verhaal loopt, en krijg je soms afhankelijk van je antwoorden valuta en grondstoffen. Daarmee kun je je schip uitbreiden en beter geschikt maken voor de ruimtereizen, de andere helft van het spel.

Bij die reizen zie je het ruimteschip van bovenaf. Het schip vliegt middenin beeld, en door links of rechts op het scherm te drukken trek je het schip naar die kant. Op die manier moet je obstakels als planeten en asteroïden ontwijken, en grondstoffen verzamelen. De afwisseling tussen die twee speltypen zorgt voor een leuke, vlotte balans.

Het betaalsysteem van deze free-to-play-game ligt daarbij wel op de loer, waarbij je moet betalen als je door bijvoorbeeld een botsing game over gaat, of meer upgrades voor je schip wil kopen. Dat maakt de game verre van onspeelbaar, maar vormt wel een extra moeilijkheidsgraad.

Download Full of Stars voor iOS (gratis)

A Normal Lost Phone

Een verhalende game met een vrij originele maar goed werkende insteek. De speler heeft zogenaamd iemands smartphone gevonden, zomaar een verloren telefoon. De telefoon heeft apps als een agenda, berichten, e-mail, muziek en foto's. Het internettegoed van de telefoon is op, maar de speler kan bij alles dat op het toestel staat.

Door schaamteloos rond te neuzen op de telefoon kun je zo berichten van en naar de eigenaar lezen. Aan de hand van de foto's, geïllustreerd net zoals de interface van de telefoon, berichten en mailtjes kom je er stapje voor stapje achter wie en vooral wat voor iemand de eigenaar is.

Naarmate het verhaal vordert, zul je op die manier ook achter hints komen naar wachtwoorden, waarmee sommige apps of functies van de telefoon zijn afgeschermd. Door de manier waarop de berichten zijn geschreven en de telefoon is ingedeeld, voelt het daadwerkelijk aan alsof je door andermans toestel neust. Die gedoseerde en redelijk vrije manier van verhaalvertelling werkt verfrissend.

Download A Normal Lost Phone voor Android (tijdelijk 0,10 euro) of voor iOS (2,99 euro)

Backtrackit

Deze app is eigenlijk vooral leuk wanneer je zelf een instrument bespeelt. Backtrackit is een intelligentie muziekspeler die nummers kan uitpluizen en zo inzicht geeft in onder meer de toon en het tempo van de muziek. De app kan je hele muziekverzameling scannen en die vervolgens sorteren op toonsoort en tempo.

Ook kan de app het tempo en de toonsoort van bestaande nummers veranderen. Leuk als je wil horen hoe een nummer op die manier klinkt, en handig om mee te spelen. Wie graag meezingt, kan de vocalen of lead-instrumenten door de app laten verwijderen, al werkt vooral die functie met wisselend succes.

Ook kan de app nummers of delen van nummers naadloos op repeat afspelen, zodat je zonder onderbreking kan blijven oefenen. Voor wie piano of gitaar speelt kan ook toonladders aanzetten die laten zien welke noten waar zitten. Die functie kan ook gebruikt worden bij het bekijken van YouTube-video's, zodat je ook daarmee kan oefenen.

Download Backtrackit voor Android (gratis)