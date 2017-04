Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Runtasty

Wacht, een recepten-app van de makers van Runtastic? Ja, misschien een beetje vreemd maar Runtasty blijkt een verrassend leuke app die draait om lekkere en gezonde maaltijden voor sporters.

De recepten zijn allemaal voorzien van handige tags, zodat je meteen ziet of het eten rijk aan eiwitten is en geen zuivel of gluten bevat. Bovendien zie je meteen of het eten bij uitstek geschikt is voor bijvoorbeeld na het gewichtheffen, of juist om na het rennen snel weer voedingsstoffen tot je te nemen.

De recepten zijn voorzien van duidelijke ingrediënten-lijsten en simpele beschrijvingen van hoe het bereid moet worden. Elk recept heeft daarnaast een fraaie van bovenaf gefilmde video die snel maar duidelijk laat zien hoe je de gerechten in elkaar draait. Ook zijn er een paar filmpjes die op die manier kook-basics uitleggen, zoals hoe je een ui snippert of een ei pocheert.

Hoewel je kan inloggen met je Runtastic-account en zo je favoriete recepten apart kan opslaan, doet de app helaas geen recept-suggesties op basis van je sport-gedrag.

Download Runtasty voor Android of voor iOS (gratis)

Clips

Apple haakt met zijn nieuwe app Clips in op de trend van het simpel maken van vlot ogende video's. Daarmee houdt de app het midden tussen de manier waarop apps als Snapchat en Instagram werken, en veelzijdigere montage-apps als iMovie en Adobe Premiere Clip.

Clips steekt veel van de geavanceerde functies van dergelijke apps in een veel vlotter jasje, waardoor je zeker als leek veel sneller een leuke video in elkaar draait. Je kan filmen en foto's maken met de app, en eerder gemaakte opnames uit je bibliotheek halen. Alles komt op een simpele tijdlijn te staan, en scènes zijn makkelijk per stuk bij te snijden en te verslepen.

De app biedt enkele leuke opties, zoals de mogelijkheid om alles wat je zegt direct om te zetten in tekst die het scherm in springt. Dat werkt zelfs in het Nederlands verrassend goed, woorden die je uitspreekt verschijnen tijdens het filmen direct in beeld. Leuk om bijvoorbeeld video's duidelijker te maken met het geluid uit, zoals die standaard verschijnen op Facebook, Twitter en Instagram.

Ook de automatische achtergrondmuziek is een handige manier om filmpjes heel makkelijker een stuk levendiger te maken. Clips heeft een hele lijst aan nummers die automatisch worden aangepast aan de lengte van je video, zodat het nummer altijd begint en eindigt als je filmpje dat ook doet. Daarnaast kan je geanimeerde teksten, vormen en emoji in beeld laten springen, en je video delen via een sociaal netwerk of vriend naar keuze.

Download Clips voor iOS (gratis)

Giphy Says

De optie uit Apple Clips waarmee uitgesproken woorden direct als tekst over over het beeld verschijnen was bijna uniek geweest. Maar deze week kwam ook Giphy met een nieuwe app, die enkel draait om die functie. De enige mogelijkheid van de app: hou de opnameknop ingedrukt, en spreek.

Ook hier wordt je spraak meteen omgezet in tekst, wat in het Nederlands net zo goed werkt als in Apple Clips. Voor het opnemen kun je kiezen uit een paar verschillende stijlen, zoals grote letters, spreekwolkjes of een functie die bepaalde woorden automatisch omzet in emoji. Na het opnemen kun je de plaatsing in het formaat van de woorden nog aanpassen.

Eenmaal klaar kan je de gif-afbeelding delen via snelknoppen naar iMessage, Twitter, Facebook Messenger en Instagram, of opslaan en gebruiken in welke app je maar wil.

Download Giphy Says voor iOS (gratis)

Owy

Deze simpele app van Nederlandse makelij is voor iedereen die weleens wat uitleent en het vergeet terug te vragen. Voor je het weet ben je helemaal vergeten dat je het hebt uitgeleend, en denk je dat je het kwijt bent.

​In de app voer je simpelweg in wat je aan iemand hebt uitgeleend, of wat je van iemand tegoed hebt. Je voegt die persoon en de datum toe waarop je door Owy herinnerd wil worden, en de app herinnert je. Vanuit de app kan je dan direct een bericht sturen met de vraag of diegene je je spullen wil teruggeven, of bijvoorbeeld wil terugbetalen. Simpel maar doeltreffend.

Download Owy voor Android of voor iOS (gratis)