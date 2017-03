'Uber schotelde wetshandhavers schaduw-app voor'

Dat schrijft de New York Times vrijdag, dat met vier huidige en voormalige Uber-werknemers sprak. Uber lag op veel plekken over de hele wereld onder vuur omdat het bedrijf niet op toestemming wachtte om te beginnen met het aanbieden van zijn diensten of omdat zijn diensten tegen de wet waren. Uberpop in Nederland is een voorbeeld van dat laatste.

Inspecteurs van de Inspectiedienst Leefomgeving en Transport hadden in 2014 en 2015 de grootste moeite om überhaupt een rit te kunnen boeken via Uberpop. Er verschenen wel chauffeurs in de apps van de inspecteurs, maar ritten waren nooit beschikbaar.

RTL Nieuws schreef destijds in een reconstructie dat Uber de creditcards van de inspecteurs had weten te identificeren en de accounts die die kaarten gebruikten, een soort schaduw-app voorschotelde waarin nooit ritten beschikbaar waren. Op die manier konden de inspecteurs ook geen boetes uitschrijven.

Greyball

Uber kon de creditcards identificeren met behulp van een software-instrument dat het bedrijf Greyball noemt. Greyball gebruikt data die de Uber-app verzamelt en andere technieken om inspecteurs die een rit willen boeken te identificeren. De betreffende accounts krijgen vervolgens altijd te zien dat er geen ritten beschikbaar zijn.

Uber voerde deze praktijk van 2014 tot in het heden uit in onder meer Parijs, Las Vegas en China. De juridische afdeling van Uber gaf er groen licht voor. Het bedrijf laat in een verklaring weten dat het programma "het verhoedt dat mensen die onze voorwaarden overtreden toch gebruik kunnen maken van onze dienst. Daarmee bedoelen we niet alleen mensen die chauffeurs aanvallen, maar ook concurrenten of mensen die samenwerken met de autoriteiten om onze chauffeurs te pakken."

Uberpop

Uberpop werd eind 2015 in Nederland illegaal verklaard door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Een rechter besloot later dat de dienst inderdaad niet door de beugel kon, omdat chauffeurs niet voldoen aan de regels voor professioneel personenvervoer.

Ook in steden als Brussel en Parijs had Uber het aan de stok met autoriteiten. In Parijs kwam het in de zomer van 2015 zelfs tot rellen.