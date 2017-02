ING laat klanten betaalverzoek sturen via iMessage

Dat meldt ING woensdag.

Klanten van de bank hoeven daarvoor niet eerst in te loggen via de mobiele app van de bank. Wel is de nieuwste versie van die app vereist, anders verschijnt de ING-integratie binnen iMessage niet. De functie werkt met iOS 10 of hoger.

Bij het sturen van een betaalverzoek vraagt de app om het gewenste bedrag in te vullen. De limiet is daarbij 99 euro. Ook kan de verstuurder een categorie kiezen, bijvoorbeeld 'boodschappen' of 'tickets'. De ontvangers krijgen vervolgens een link die ze kunnen volgen om direct te betalen.

De functionaliteit lijkt op de ABN AMRO-app Tikkie. Daarbij hoeft ook niet ingelogd te worden in de mobiele bankomgeving.