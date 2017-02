Youtube maakt livestreamen via app beschikbaar voor meer gebruikers

Dat maakt Google dinsdagmiddag bekend.

De livestreamfunctie werd in juni van vorig jaar al gelanceerd, maar was sindsdien nog voorbehouden aan een aantal beroemde Youtube-persoonlijkheden. Daar komt middels de update verandering in.

Livestreamen via de Youtube-app kan via een nieuwe knop die naast de bestaande Opnemen-knop komt te staan. Gebruikers kunnen daarna een titel aan de livestream geven, een foto maken om aan de livestream toe te voegen en vervolgens een link ervan delen via sociale media.

De mobiele livestreamfunctie van Youtube biedt grotendeels dezelfde functionaliteiten als die van de webversie. Kijkers kunnen live reageren, hun reacties worden linksonder in het scherm getoond. De Youtube-app neemt de livestream automatisch op en kan deze eenmaal afgelopen direct uploaden naar het bijbehorende kanaal. Daarnaast biedt de app ook enkele videofilters.

Betaalde reacties

Met de bredere uitrol van livestreamen via de Youtube-app wordt ook de Super Chat-functie officieel uitgebracht. Hiermee kunnen Youtube-gebruikers tijdens livestreams betalen om hun reactie uit te lichten. Deze wordt dan prominent zichtbaar voor zowel de streamer als alle kijkers.

Nederlandse Youtube-gebruikers die zelf livestreamen kunnen de functie vooralsnog niet gebruiken. Wel is het als Nederlandse kijker mogelijk om berichten te kopen bij livestreams waar Super Chat al wel wordt ondersteund.

Concurrentie

Concurrerende sociale netwerken bieden al langer de optie om te livestreamen via een smartphone. Facebook rolde die functionaliteit begin 2016 uit en eind vorig jaar nam Twitter de livestreamfunctionaliteit van losse app Periscope op in de Twitter-app. Instagram staat livestreamen sinds vorige week toe.

Bij zowel Facebook, Twitter als Instagram bestaan er geen restricties voor welke gebruikers kunnen livestreamen. Google laat weten dat de uitrol naar alle gebruikers "binnenkort" gepland staat. Wanneer dat precies gebeurt, is nog niet bekend.