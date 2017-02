Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Fire Emblem Heroes

De tweede mobiele game van Nintendo, en de eerste die ook direct voor Android verschijnt. Fire Emblem Heroes is heel andere koek dan Super Mario Run. Een turn-based-strategiegame, waarbij je met verschillende helden tactisch te werk moet gaan. Al die helden hebben hun sterke en zwakke punten, en gaan in level omhoog naarmate je ze meer inzet.

Er zijn helden uit alle voorgaande Fire Emblem-games beschikbaar, maar die moet je wel kopen. Dat doe je door Orbs in te wisselen, waarna je een willekeurige held met een willekeurige kwaliteit krijgt. Wie betere helden wil moet meer Orbs verdienen, door levels succesvol uit te spelen of door de portemonnee te trekken. Sommige spelers hebben al besloten het begin van de game enkele keren opnieuw te spelen, totdat ze een groep van vijf helden trekken die ze het meest aanstaat, en die de sterkste punten hebben.

Ben je tevreden over je groep helden, kan je aan de slag met de veldslagen van Fire Emblem Heroes. Die spelen een beetje als een potje schaak. Om en om verplaats je je troepen over het speelveld, waarbij je bijvoorbeeld tegenstanders met een speer aanvalt met helden die een hakbijl hebben. Boogschutters en magiërs vallen van een afstandje aan en sommige personages kunnen verder lopen dan anderen.

Wie als eerste aanvalt heeft het voordeel, maar rekening houden met latere zetten van de tegenstander is ook een must. De opzet is daarbij wat kleinschaliger dan de Fire Emblem-games voor spelcomputers. Elk speelveld is zo groot als het scherm van je telefoon, wat zorgt voor korte gevechten die je evengoed met veel tact moet aanpakken. Tijdens het spelen loopt wel je stamina-balk leeg. Die vult zich door te wachten, of door Orbs te betalen.

Hetzelfde model als bij games zoals Candy Crush gebruiken, al zijn de Orbs in Fire Emblem Heroes voor meer dan alleen een schaarse valuta voor de betaalmuur. Ook de Orbs moet je tactisch inzetten; wil je nieuwe personages kopen of hou je er een paar achter de hand om de energie van je huidige personages aan te vullen? Fire Emblem Heroes is en blijft een freemium-game, maar biedt genoeg diepgang om het predikaat van fruitmachine te overstijgen.

Download Fire Emblem Heroes voor Android of voor iOS (gratis)

Wi-Fi Widget

Een functie die eigenlijk gewoon standaard in iOS gebouwd zou moeten zijn. Wi-Fi Widget is een widget waar je een paar handige dingen mee kunt doen. Ten eerste: het delen van het wachtwoord van je router met anderen. Vaak is zo'n wachtwoord te ingewikkeld om voor te lezen, en er is geen standaard manier om makkelijk een wachtwoord vanuit de beveiligde sleutelhanger van iOS te versturen.

Wi-Fi Widget toont het wachtwoord van de wifi waarmee je bent verbonden, en met een druk op de deel-knop stuur je dat makkelijk naar anderen. Je kunt ervoor kiezen om het wachtwoord in de widget te tonen of te verbergen. Daarnaast zie je in de widget of de router waarmee je verbonden bent ook daadwerkelijk internetverbinding heeft of niet.

Die functie is verrassend handig, zeker voor gebruikers die de wifi-assistentie hebben ingeschakeld. Dan springt je 4G-verbinding bij als de wifi slecht is, maar weet je dus niet zeker of er wat aan je wifi schort. Wi-Fi Widget laat zien of de router verbinding heeft met internet met een simpel groen vinkje. Een druk op het verbonden netwerk en je komt direct in de wifi-instellingen van je iPhone of iPad, voor snel wisselen van router.

Download Wi-Fi Widget voor iOS (0,99 euro)

Evil Factory

Evil Factory combineert een retro pixel-uiterlijk met een lekker over de top verhaal. Je speelt een commando die zich level na level door het geheime laboratorium van de kwaadaardige Kraken-groep moet vechten. Elk level biedt een andere verrassende tegenstander, van een gigantische paarse walrus tot een overdreven chimaera.

​Elk level is zo groot als je scherm, en de besturing is simpel: één digitale joystick, twee actieknoppen. Wat je op die actieknoppen zet bepaal je zelf. Al snel krijg je de beschikking over tal van wapens en per gevecht kun je zowel je kleding als harnas op de tegenstander aanpassen.

Door die korte levels met afwisselende bazen blijft de game snel, veelzijdig maar wel uitdagend. Omdat het hier om een freemium-game gaat, krijg je natuurlijk meer als je besluit te betalen. Langer achter elkaar spelen en makkelijker toegang tot een groter arsenaal. Maar ook zonder te betalen biedt Evil Factory als spelletje voor onderweg genoeg uitdaging.

Download Evil Factory voor Android of voor iOS (gratis)*