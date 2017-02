Google Now Launcher verdwijnt uit appwinkel

Dat blijkt uit een e-mail die Google heeft verstuurd naar bedrijven die gebruikmaken van Google Mobile Services (GMS). De e-mail is in handen gekomen van Android Police.

GMS is een verzameling van apps en interfaces die Google beschikbaar stelt aan smartphonefabrikanten om standaard mee te leveren op hun toestellen. Google Now Launcher maakt daar momenteel ook deel van uit, maar daar komt 1 maart verandering in.

Vanaf dat moment zit de app niet meer in GMS en zullen telefoons die Google Now Launcher toch voorgeïnstalleerd hebben staan worden afgekeurd door Google. Daarnaast zal de app ergens voor april uit de Google Play Store worden gehaald. Een specifieke datum heeft Google nog niet gecommuniceerd.

De app is vanaf dat moment niet meer te downloaden voor nieuwe gebruikers. Voor huidige gebruikers verandert er weinig, behalve dat Google de app niet langer van updates zal voorzien.

Slimme assistent

Een belangrijk onderdeel van de Google Now Launcher is de integratie van Googles slimme stemassistent Google Now, de voorganger van Google Assistant.

Dankzij de Launcher-app kunnen gebruikers vanaf het thuisscherm met één veegbeweging de informatie bekijken die deze slimme assistent verzamelt. Ook wordt met de app het thuisscherm zelf aangepast zodat het overeenkomt met dat van Googles eigen Nexus-telefoons, waarop een standaardversie van het Android-besturingssysteem staat. Op die manier kunnen gebruikers de schil omzeilen die veel andere Android-fabrikanten standaard op hun toestellen zetten.

Google Pixel

Google heeft voor zijn recente Pixel-telefoons ook een aparte Launcher-app gemaakt, maar die is alleen beschikbaar voor de Pixel en de Pixel XL. Mogelijk krijgen in de toekomst meer Android-telefoons ondersteuning voor de app. Aanvankelijk was de Google Now Launcher ook enkel beschikbaar voor Googles eigen Nexus-smartphones.