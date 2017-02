Instagram test plaatsen meerdere foto's in één keer

De functie zit in de nieuwste bètaversie van Instagram voor Android, ontdekte Droid Life.

In de bèta kunnen gebruikers tot tien foto's of video's selecteren en eventueel van filters voorzie, om ze daarna in één post op Instagram te plaatsen. Net zoals bij berichten van adverteerders al langer kan, kunnen gebruikers horizontaal door die foto's en video's plaatsen.

​

In de bèta van Instagram werkt het selecteren van meerdere foto's en video's al wel, publiceren nog niet. Gebruikers kunnen foto's en video's in een serie individueel liken. Het is ook onduidelijk wanneer de functie voor alle gebruikers van de app wordt toegevoegd.

Het plaatsen van meerdere foto's is een functie waar gebruikers al lang naar vragen. Ook naar 'regrammen' van foto's van anderen en het later gepland plaatsen van foto's is veel vraag. Apps van derden waarmee die functies worden vervuld zijn al jaren populair voor zowel Android als iOS.

Instagram heeft de laatste tijd wel verschillende andere functies toegevoegd. Zo heeft het de Stories-functie van Snapchat overgenomen, en kunnen gebruikers sinds kort ook live video streamen.