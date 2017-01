Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Ninja Spinki Challenges

Als Flappy Bird-maker Dong Nguyen een nieuwe game maakt, is de aandacht al gewekt. De ontwikkelaar heeft een talent voor bijzonder simpele, frusterend moeilijke spelletjes die je toch blijft spelen. Ninja Spinki Challenges past in de traditie van Flappy Bird en Swing Copters, maar is wel de meest gevarieerde en toegankelijke game die Nguyen tot nu toe heeft gemaakt.

Hoewel er maar één level is, biedt Ninja Spinki Challenges zes verschillende minigames die draaien rond een kleine ninja. Bij het ene spel ontwijk je stuiterende bommen door er vegend met je duim onderdoor te glippen. Bij een andere variant moet je juist het scherm precies op tijd loslaten om over fruit heen te springen.

In weer een andere modus moet je op de juiste plek achter de ninja tikken om werpsterren in een aantal doelwitten te gooien. Steeds loopt er een klok van 10 seconden mee: zo lang heb je om iedereen te raken of juist zelf niet geraakt te worden. Latere levels zijn lastigere variaties op de eerste zes minigames, waarbij de klok langer doorloopt.

Ninja Spinki Challenges is simpel maar uitdagend en verschrikkelijk frustrerend maar al met al wel een stuk beter speelbaar dan de vorige games van Nguyen. Hier lukt het zeker de eerste levels nog daadwerkelijk om verder te komen.

Download Ninja Spinki Challenges voor Android of voor iOS (gratis)

FaceApp

Bij de eerste lichting smartphone-apps, bijna tien jaar geleden, waren apps die selfies dikker of ouder konden maken een tijdje erg populair. Ondertussen is er veel vooruitgang geweest op het gebied van slimme software en dat merk je in FaceApp. De app herkent zelf waar in je foto's een gezicht zit, en kan dat gezicht met behulp van een zogenoemd neuraal netwerk bewerken.

​Kies je bijvoorbeeld voor het oudmaak-effect dan worden er niet zomaar wat rimpels op je gezicht geplakt; het algoritme berekent echt hoe je er als bejaarde uit zou zien. Kleine rimpeltjes worden aangezet en uitgebreid, je haar wordt grijs gemaakt en de app kijkt ook echt naar hoe je eruit ziet. Pas je het oudmaak-effect toe op een heel jong gezicht dan is het effect dan ook veel groter dan bij iemand die al ouder is.

Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld het lach-effect: bij foto's waarop je helemaal niet lacht wordt je mond door een stralende lach vervangen. Maar indrukwekkender zijn foto's waarop je een geforceerde neplach op je gezicht hebt. Dan sleutelt FaceApp heel subtiel aan je mondhoeken, wangen en ogen zodat je lach een stuk oprechter lijkt. Nog steeds vooral een app om te lachen om hoe je er uitziet met een ouder, jonger of strakgetrokken gezicht, maar dan wel een stuk beter dan tien jaar terug.

Download FaceApp voor iOS (gratis)

Myst voor Android

De Myst-serie is één van de meest iconische gameseries die er bestaat, en alles begon in 1993 met dit eerste deel. Nadat deze remake met sterk verbeterde graphics en een 3D-wereld in 2012 al voor iOS verscheen is het er nu ook voor Android. Misschien wat laat, maar voor een tijdloze klassieker als Myst maakt dat eigenlijk niet uit.

Als puzzelgame is Myst uitstekend speelbaar op een touchscreen. De setting en speelwijze van deze Myst werden de fundering van de delen die volgden. Je bent een vreemdeling op een vreemd eiland en door rond te lopen, alles aan te raken, mee te nemen en te lezen ontrafel je langzaam het verhaal.

De puzzels van Myst vergen meestal logisch denkwerk een goed geheugen, waarbij je soms terug zal moeten gaan om voorwerpen te verzamelen of instructies te bekijken. En de game was zijn tijd in 1993 al zijn tijd vooruit: afhankelijk van hoe je de game speelt krijg je een ander einde.

Download realMyst voor Android (7,99 euro) of voor iOS (6,99 euro)