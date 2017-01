Facebook test advertenties in chatdienst Messenger

Sommige gebruikers van de app krijgen op het beginscherm gesponsorde berichten te zien, meldt Facebook donderdag.

De advertenties zullen niet ongevraagd in gesprekken terechtkomen, belooft het bedrijf. Facebook lijkt wel de mogelijkheid open te houden dat advertenties in chats worden getoond als gebruikers eerder op het thuisscherm interesse in een geadverteerd product hebben getoond.

Ook als gebruikers zelf een chatgesprek met een bedrijf starten, kunnen daar reclameberichten in verschijnen. Facebook wil dat bedrijven hun eigen 'chatbots' maken voor Messenger, zodat klanten bijvoorbeeld vragen kunnen stellen of zelfs producten kunnen bestellen via de dienst.

Volgens Facebook wisselen gebruikers maandelijks al 1 miljard berichten uit met bedrijven. In totaal heeft Messenger ook 1 miljard maandelijks actieve gebruikers.

Het is onduidelijk of en wanneer Facebook zijn proef met Messenger-advertenties wil uitbreiden naar andere landen.