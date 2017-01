Eerste test met Android-apps die werken zonder installatie

De proef wordt uitgevoerd met apps van onder meer nieuwssite BuzzFeed, webwinkel Wish en livestreamdienst Periscope, meldt Google dinsdag.

Het concept achter Instant Apps werd afgelopen jaar tijdens de ontwikkelaarsconferentie Google I/O aangekondigd. Met Instant Apps moet het mogelijk worden om bijvoorbeeld via een link in zoekresultaten direct in een app terecht te komen, zonder dat deze via Google Play hoeft te worden geïnstalleerd.

Dat moet het makkelijker maken om apps eenmalig te gebruiken, bijvoorbeeld om een aankoop te doen of om informatie op te zoeken in een specifieke situatie. Zo zouden gebruikers in een onbekende stad één keer een bepaalde parkeer-app kunnen gebruiken, zonder dat deze handmatig geïnstalleerd (en weer verwijderd) hoeft te worden.

De apps moeten net zo snel laden als een webpagina. Maar om een applicatie als Instant App beschikbaar te maken, moeten ontwikkelaars wel ondersteuning inbouwen. In de komende maanden wordt een ontwikkelkit beschikbaar gesteld waarmee dat kan. Het is onduidelijk wanneer Google de Instant Apps breder beschikbaar wil maken.