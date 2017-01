Google geeft VoIP-dienst Voice na 5 jaar weer update

Ook heeft de app een uiterlijk dat in lijn ligt met moderne versies van Android gekregen. Tot nu toe zag de app eruit als een app die in het Android 4.0-tijdperk gemaakt was. Daarnaast ondersteunt Voice nu groepschats en foto-MMS’jes.

Google erkent dat het lang geduurd heeft voor Voice een update kreeg. “Het is een paar jaar geleden dat we Voice geüpdatet hebben (en met een paar bedoelen we vijf)”, schrijft het bedrijf. “Vanaf nu”, zo belooft Google, “zal Voice regelmatig nieuwe updates en functies krijgen.”

Google Voice is een Voice over IP-dienst waarmee gebruikers via een internetverbinding kunnen bellen zoals gebeurt bij bijvoorbeeld Skype. Gebruikers kunnen één telefoonnummer uitkiezen waar verschillende nummers naar door te schakelen zijn.