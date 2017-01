Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Socratic

Leraren zeiden vroeger vaak dat hoofdrekenen belangrijk is, omdat je niet altijd een rekenmachine tot je beschikking hebt. Dat is met een smartphone op zak al jaren verleden tijd, maar met ingewikkelde wiskunde heb je nog steeds weinig aan een smartphone. Of toch niet? Socratic is een slimme app die kinderen helpt met hun huiswerk, maar wel op zo'n manier dat ze er ook wat van opsteken.

De app werkt simpel: maak een foto van wat voor soort huiswerk-vraag dan ook, en Socratic geeft een antwoord met handige uitleg. In gevallen als geschiedenis of taal zijn dat antwoorden die je ook via Google zou kunnen vinden, maar vooral bij exacte vakken weet Socratic te imponeren.

Maak een foto van een wiskundig probleem, en Socratic lost het op en laat daarbij stap voor stap zien hoe het bij de oplossing is gekomen. Belangrijk, want bij wiskunde gaat het nou juist om hoe je de problemen oplost. Dat maakt van Socratic een daadwerkelijk handig hulpmiddel bij het maken van huiswerk, niet zomaar een manier om er makkelijk onderuit te komen. Wanneer je dankzij de stapsgewijze uitleg van Socratic eenmaal de methode begrijpt, kun je andere sommen daarna zelfstandig oplossen, of zien waar je eigen poging de mist in gaat.

Download Socratic voor iOS (gratis)

Meitu

Deze in China al razend populaire selfie-app werd deze week ook in de VS en Europa breed besproken. In eerste instantie omdat de app erg leuk is om te gebruiken. De app biedt de zogenoemde schoonheidsfilters die selfies strak trekken en 'mooier' maken, maar net wat extremer.

De app biedt de Hand-drawn-modus, waarbij selfies niet lichtjes worden gladgestreken, maar rigoureus worden gelift en gepusht. Ogen worden groter en feller gemaakt, lippen glanzend roze, elke scherpe hoek wordt afgrond en als finishing touch plaatst Meitu een nogal dramatisch filter inclusief achtergrond over de foto. Het resultaat is een foto die voldoet aan de Chinese schoonheidsidealen maar is niet per se handgeschilderd. Wel is je selfie is in ieder geval nauwelijks meer te vergelijken met het origineel.

Deze week waren er ook zorgen over de privacy-vriendelijkheid van de app. Door de plotselinge populariteit werd onder de loep genomen wat de app met gegevens als de locatie van gebruikers doet. Hoewel die wordt doorgestuurd naar de ontwikkelaar, lijken de trackers in de app niet schadelijker voor de privacy dan die in menig andere gratis smartphone-app.

Download Meitu voor Android of voor iOS (gratis)

FastKey Launcher

Wie veel apps op zijn Android-toestel heeft staan weet: dat is zoeken geblazen in de app drawer of op verschillende schermen of in mappen. FastKey Launcher lost dat op met een simpele en vooral snelle zoekbalk. Zet je meestgebruikte apps op je thuisscherm, en gebruik voor de rest de zoekfunctie van FastKey.

FastKey vindt niet alleen snel de apps die je invult, maar ook contacten. Die staan tussen de gevonden apps, en je belt ze met een druk op hun portret. FastKey is bovendien zo snel omdat het toetsenbord altijd op je thuisscherm staat. Dat scheelt een druk bovenin het scherm en zeker met wat grotere toestellen scheelt het toch echt als je direct kan gaan typen. Wanneer je nog niets hebt getypt, biedt de thuisscherm-vervanger rondom het toetsenbord plaats voor apps en widgets.

Download FastKey Launcher voor Android (gratis)