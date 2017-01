Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Verborgen spel door moeder 2

Het vervolg op Verborgen spel door moeder, van dezelfde makers van het spel Achter je!. Het klinkt belachelijk maar geef de game een kans. De titel van het spel, in het Engels niet minder vreemd, lijkt het gevolg van een directe vertaling vanuit het Japans. Die vreemde vertaling gaat verder dan de titel alleen, ook de introductie wordt voorzien van drukke bliep-muziek in zeer gebroken Engels gedaan.

Dat is meteen een groot deel van de charme van het spel, dat draait om het vinden van je spelcomputer. Je speelt een Japanse schooljongen wiens moeder zijn spelcomputer heeft verstopt. Het is aan jou om de spelcomputer te vinden door kasten, lades en gordijnen open te doen. Je haalt het level als je de spelcomputer vindt maar gaat game over als je op zijn moeder stuit.

Al snel moet je voorwerpen verzamelen om bij je spelcomputer te komen. Dat begint met een trapje om bovenin een kast te kunnen, maar al snel loop je met een watermeloen rond die even later vast wel van pas zal komen. Verborgen spel door moeder 2 is in al zijn absurdisme een plezier om te spelen.

Towaga

Towaga maakt van een vrij bekend spelconcept toch een frisse game, vooral dankzij fraaie originele graphics. In de game sta je bovenop een tempel terwijl duistere wezens je van alle kanten naderen. Onderin beeld zit een soort draaiknop, waarmee het hoofdpersonage een lichtstraal uit zijn hand schiet.

Jouw ogenschijnlijk simpele opdracht is om die lichtbundel op tijd op de naderende wezens te richten voordat je ze je bereiken. Je verzamelt dan hun zielen, en de volgorde belangrijk: sommige wezens naderen sneller, maar sommigen moet je langer beschijnen voordat ze sneuvelen. Dat alles gaat gepaard met fraaie lichteffecten, neon-kleuren en soms een soort eindbaas, die je met een opgespaarde super-lichtbundel het beste aanpakt.

The Binding of Isaac: Rebirth

Bijna een jaar geleden werd deze indie-game door Apple uit de App Store geweerd. Hoewel het veelgeprezen spel al voor andere platformen beschikbaar was, vond Apple de inhoud van de game ongepast. Spelers besturen een baby die aan allerlei demonen moet ontsnappen; een interpretatie van bijbelverhaal 'de offering van Isaak'.

​De ontwikkelaar zocht daarop contact met Apple en heeft nu toch toestemming gekregen om het spel voor iOS uit te brengen. Goed nieuws, want The Binding of Isaac: Rebirth is één van de beste zogenoemde roguelike-games van de laatste jaren. Zulke games draaien om steeds moeilijkere maar altijd willekeurig gegenereerde levels.

Na een paar levels komt er een eindbaas, en wie Isaac of één van de tien andere speelbare personages dood laat gaan, moet weer van voor af aan beginnen. Je bestuurt het spel met twee virtuele sticks op het scherm: één om Isaac te bedienen en de ander om in alle richtingen te kunnen schieten. De game belooft ruim 500 uur speelplezier, en de ontwikkelaar heeft beloofd dat de relatief hoge aanschafprijs van 15 euro nooit lager wordt.

Download The Binding of Isaac: Rebirth voor iOS (14,99 euro)