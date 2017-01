Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Time

Een slimme maar simpele takenlijst die je aanspoort om beter met je tijd om te gaan. In Time voeg je taken toe die je wil volbrengen en hoeveel tijd je daaraan wil besteden. Druk op één van de taken en de klok begint terug te lopen. Eerst is de achtergrond van die taak groen, maar alsof het vloeistof is loopt hij leeg en verandert de kleur van geel naar oranje naar rood.

Zo werkt Time als een soort op maat gemaakte zandloper, en dat werkt prettiger dan een eindtijd op de klok die je losjes met jezelf afspreekt. Als de tijd om is, begint de klok op te lopen. Zo weet je hoeveel meer tijd je kwijt bent aan een taak dan de bedoeling was. Als je dat al aan ziet komen, kun je ook zelf de tijd wat terug naar boven slepen.

Ondertussen leert Time met kunstmatige intelligentie van je gedrag; ben je 's ochtends productiever dan 's middags dan stelt de app voor om 's ochtends minder tijd voor je taken in te delen. Ook als je een bepaalde taak vaak pauzeert of in tijd verlengt zal Time aanraden er meer tijd voor in te plannen. Omdat de hele app maar uit één scherm bestaat blijft alles overzichtelijk. Onderaan je takenlijst staat hoeveel tijd ze samen kosten, en hoe laat je klaar bent als je volgens planning werkt. Ook dat motiveert om even door te werken wanneer je liever afleiding zou zoeken.

Download Time voor iOS (0,99 euro)

Flychat

Voor wie de chatbubbels van Facebook Messenger wil, maar dan voor al zijn berichten-apps. Dat is precies wat Flychat biedt, en de app ondersteunt alle grote chat-apps, zoals WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Skype, Line, Twitter en Slack. Schakel een dienst in, en de berichten komen voortaan als als bubbel binnen op je telefoon.

Het stukje tekst piept vanaf het midden van de rechterkant van je schermrand naar binnen, welke app je op dat moment ook gebruikt. Druk je op het bericht, dan wordt een chatvenster over je huidige app heen geopend. Je reageert snel en kan meteen weer doorgaan met waar je mee bezig was. Je kan zelfs meerdere gesprekken tegelijkertijd voeren in zo'n venstertje. Heb je geen zin om te reageren dan veeg je het binnenkomende gesprek net zo makkelijk weg.

De app is gratis, wie betaalt verwijdert de advertenties en krijg de mogelijkheid om de kleuren van de notificaties per app zelf aan te passen

Download Flychat voor Android (gratis)

Lifeline: Whiteout

Deze spannende en eigenzinnige game is al een tijdje uit, maar deze week gratis voor iOS te downloaden. De app is een interactief tekstavontuur, alsof je een boek leest waar je zelf in meespeelt. Het verhaal begint als iemand via een slechte radioverbinding contact met je opneemt.

​Die persoon weet alleen niet meer wie hij is, en waarom hij middenin de wildernis op een bevroren meer wakker is geworden na een ongeluk. Hij vraagt jou om hulp, en na elke paar zinnen krijg je steeds een paar reacties waar je uit kan kiezen. De persoon aan de andere kant van de lijn vraagt je om advies, en door je reactie kun je zijn acties sturen.

Dat is spannend, zeker omdat die persoon soms ook even bezig is met het advies dat je hebt gegeven. Dat geeft echt het gevoel alsof je in een dialoog bent, en maakt des te nieuwsgieriger om meer te weten te komen -- alsof je een spannend boek leest waarbij je niet sneller kan bladeren. Het spel leent zich ook goed voor smartwatches, waarbij je gedurende de dag steeds een stukje verder in het verhaal komt met korte berichtjes op je pols.

Download Lifeline: Whiteout voor Android (1,99 euro) of voor iOS (normaal 2,99 euro, deze week gratis)