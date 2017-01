Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

Geometry Dash World

De endless runner/platformer is één van de meest voorkomende genres mobiele games. Geometry Dash World valt ook in dat genre, maar geeft er met een ritmische gameplay een leuke nieuwe draai aan. Elk level is nauwgezet ontworpen op de muziek die bij het level hoort, spelen met je geluid uit is dan ook echt geen optie.

Je bestuurt een kubus die razendsnel door de levels glijdt, richting allerlei obstakels en vijanden. Door het level heen zweven cirkels die pulseren op de maat van de muziek; een indicatie voor waar en wanneer je moet springen. Luister je goed naar de beat en druk je ritmisch op de juiste momenten mee kom je veel soepeler vooruit, maar makkelijk is Geometry Dash World zeker niet.

Ga je dood kan je daarom ook meteen weer opnieuw beginnen, zodat je de vaart en het ritme niet kwijtraakt. Als aanmoediging krijg je wel steeds in procenten te zien hoe ver je bent gekomen, en hoeveel pogingen om het level te halen je al hebt gedaan.

Download Geometry Dash World voor Android of voor iOS (gratis)

djay Pro voor iPhone

Als het op mobiele dj-apps aankomt wordt het niet veel completer dan djay Pro. Na apps voor Mac en iPad heeft de app ook de overstap naar de iPhone gemaakt. Een kleiner scherm maar vergis je niet: djay Pro voor iPhone is een bijzonder krachtige app waar je zo een volwaardige set mee kan draaien.

De app ondersteunt tot vier decks, zodat je vier nummers tegelijk kan afspelen, mixen en synchroniseren. Gekleurde waveforms houden alles ook op een klein scherm duidelijk, en de app werkt zowel in staande als liggende oriëntatie. djay Pro biedt drumpads en een sampler, en ondersteunt zelfs video. Vooraf ingeladen 4K-video's kunnen worden afgespeeld, maar ook voor vj's die live video en graphics willen renderen biedt djay Pro voor iPhone mogelijkheden, met ook ondersteuning van de camera van de telefoon.

Download djay Pro voor iPhone (4,99 euro)

ADW Launcher 2

ADW Launcher was naast Nova één van de populairste Android-launchers, maar een vernieuwing bleef in 2014 bij de komst van Android Lollipop uit. Dit jaar kwam eindelijk een vernieuwde versie van de launcher uit, eerst als bètaversie. Nu is ADW Launcher 2 voor alle Android-gebruikers beschikbaar.

ADW Launcher 2 biedt een simpele, stock ogende launcher die toch makkelijk veelzijdig naar je hand is te zetten. Kleuren van de interface worden automatisch aangepast aan de wallpaper, je kan razendsnel door de appdrawer scrollen en je kan kiezen uit verschillende transities tussen verschillende thuisschermen.

Maar ook kun je veelzijdige mappen inrichten, die de eerste app opent als je erop tikt, en de map toont wanneer je omhoog veegt. Ook zijn er natuurlijk tal van manieren om widgets te plaatsen en kleuren en lettertypes voor je persoonlijke interface te kiezen.

Download ADW Launcher 2 voor Android (gratis)