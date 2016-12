Chatdienst WeChat heeft 768 miljoen actieve gebruikers

Dat blijkt uit jaarcijfers die de Chinese techgigant Tencent naar buiten heeft gebracht. De app is in handen van het bedrijf.

Het aantal gebruikers zou in een jaar tijd met 35 procent zijn gestegen. Ongeveer 50 procent van de WeChat-gebruikers zou de app iedere dag anderhalf uur gebruiken.

Zo’n 65 procent van de WeChat-gebruikers is volgens Tencent geboren in de jaren tachtig of negentig. Deze jonge gebruikersgroep is verantwoordelijk voor 80 procent van de berichten die worden verzonden met de app.

Het aantal berichten dat wordt verstuurd met de chatapp zou in 2016 met 67 procent zijn gestegen. De gemiddelde gebruiker stuurt iedere dag 74 berichten.

WeChat is een chatapp vergelijkbaar met WhatsApp, die vooral in Azië veel wordt gebruikt. Concurrent WhatsApp had begin 2016 nog een miljard gebruikers wereldwijd.