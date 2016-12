'Spotify is populairste muziekapp van Nederland'

Dat meldt Telecompaper op basis van eigen onderzoek. Het onderzoeksbureau meldt dat de app op 3,7 miljoen Nederlandse smartphones staat.

Daarmee zou Spotify op ruim dertig procent van de smartphones in Nederland staan; volgens het onderzoeksbureau zijn er 12,2 miljoen smartphones in omloop in Nederland.

Shazam, een applicatie om muziek te herkennen en direct te beluisteren, staat op de tweede plek met 2,7 miljoen installaties. iTunes van Apple staat op plek drie, met 1,8 miljoen installaties.

Spotify is populair

Spotify zou ook populairder zijn onder mannen dan onder vrouwen. Ongeveer 30 procent van de mannen heeft de app geïnstalleerd, tegenover 25 procent van de vrouwen. Daarnaast lijkt de app ook populair te zijn onder jongeren. 58 procent van de 12- tot 19-jarigen heeft de app, tegenover 12 procent van de 65- tot 80-jarigen.

Bovendien wordt Spotify ook erg vaak opgestart. Zo wordt de dienst vijftien dagen per maand en zo'n 103 minuten per week gebruikt door de gemiddelde gebruiker. iTunes wordt zeven dagen per maand gebruikt en Shazam vijf dagen.