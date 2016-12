Volvo maakt Skype beschikbaar in nieuwe auto's

Zo moet het mogelijk worden om makkelijk een telefonische vergadering bij te wonen achter het stuur, zonder dat daar een smartphone aan te pas komt. Dat maakt Volvo donderdag bekend.

De Skype-app zal te besturen zijn met een touchscreen op het dashboard en met knoppen op het stuur.

Skype for Business toont ook afspraken van de gebruiker en maakt het mogelijk om stemberichten naar anderen te sturen.

Volvo is de eerste automaker die Skype aanbiedt in zijn voertuigen. De automaker wil de functie in de toekomst uitbreiden, als de uitrol van zelfrijdende auto's dichterbij komt.

Ook wordt gekeken of Cortana, de stemassistent van Microsoft, kan worden verwerkt in de auto's van Volvo. Voorlopig wordt daar alleen nog mee geëxperimenteerd; het is onduidelijk of dit daadwerkelijk zal gebeuren.