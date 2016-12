Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van de week

RollerCoaster Tycoon Classic

Na jaren van slecht uitgewerkte en geldkloppende versies van RollerCoaster Tycoon voor smartphones en tablets is er nu eindelijk de real deal. Voor de prijs van ongeveer twee à drie biertjes krijg je RollerCoaster Tycoon 1 en 2. Geen addertjes onder het gras, geen microtransacties om je park draaiende te houden; gewoon de klassiekers met ouderwets bekende graphics en pretparkgeluiden compleet met het iconische gegil.

Dat is nogal een verademing, want de eerste pogingen van mobiele RollerCoaster Tycoon-games waren behoorlijk rampzalig te noemen. Het waren de minder populaire 3D-versies van de game en bovendien moest je in die versies voortdurend kleine betalingen doen om het een beetje leuk te houden. Van die ongein is in RollerCoaster Tycoon Classic geen sprake: je krijgt de volledige game met 95 speelbare scenario's.

Optioneel kun je nog wel uitbreidingssets Wacky Worlds en Time Twister kopen voor 1,99 euro per stuk met nieuwe scenario's en thema's. Voor 5,99 euro koop je de Toolkit, waarmee je zonder vast scenario in het wilde weg pretparken en attracties kan ontwerpen. Maar nogmaals: helemaal optioneel en zonder die pakketten heb je gewoon de originele RollerCoaster Tycoon, precies zoals vroeger.

De besturing is met het ontbreken van een muis en toetsenbord zeker op tablets verbazend goed. Op kleinere telefoonschermen is het soms even pielen maar ook dat gaat aardig. De game maakt bovendien gebruik van cloud saves, dus zolang je een tablet en telefoon met hetzelfde besturingssysteem hebt kan je op beide apparaten hetzelfde pretpark beheren. De game valt bij gebruikers in ieder geval in goede aarde: in tegenstelling tot vorige mobiele RollerCoaster Tycoon games wordt Classic overwegend zeer positief ontvangen door spelers.

Download RollerCoaster Tycoon Classic voor Android (6,99 euro) of voor iOS (5,99 euro)

Angry Birds Blast

Het Finse Rovio heeft Angry Birds tot een imperium laten uitgroeien, met na een film, tv-serie, een reeks van de katapult-games met uitstapjes naar onder meer Star Wars ook spellen in andere genres. Met Angry Birds Blast komt Rovio nu overduidelijk in het territorium van Candy Crush.

Uiteraard zijn de levels gevuld met boze rode, gele, blauwe en zwarte vogels en de gehate groene varkentjes. Maar die vogels zitten nu gevangen in ballonnen, en die moet jij kapot prikken. Elk level moet je een x-aantal gevangen vogels van een bepaalde kleur verzamelen in een aantal stappen.

De ballonnen kun je laten knappen als er twee of meer naast, boven of onder elkaar staan. En als je er bijvoorbeeld vijf, zeven of tien in één keer stukprikt krijg je een speciale balloon waarmee je veel meer ballonnen in één keer pakt. Uiteindelijk moet je juist op die speciale ballonnen gaan anticiperen om het level in maar een paar stappen te halen, en dat terwijl er steeds meer vijanden zoals de groene varkens worden toegevoegd.

Al met al redelijk bekende kost maar dankzij het Angry Birds-jasje toch weer fris. Met een hele rits level kun je even vooruit en met Daily Goals heb je een reden om het spel elke dag even te proberen. Zoals elke gratis game in dit genre heeft ook Angry Birds Blast een betaalmodel: gratis spelen kan prima maar de betalende gebruiker kan meer levens en power-ups kopen om sneller en soms makkelijk vooruit te komen.

Download Angry Birds Blast voor Android of voor iOS (gratis)

Momento

Met Momento maak je makkelijk gifjes van foto's en video's op je iPhone. De app werkt zowel met series foto's die je vlak achter elkaar hebt genomen als met de Live Photo's die iPhone 6S- en 7-modellen maken, die foto's bevatten al een hele korte video. De gifjes kun je vervolgens op allerlei manieren naar je hand zetten. Je kunt de snelheid aanpassen, de helderheid en het contrast regelen, filters en tekst toevoegen.

​Wie betaalt kan bovendien kiezen uit allerlei stickers en visuele effecten om over het gifje te letten, zoals het effect van een oude videoband of een pixelig uiterlijk. Die gifjes kun je vervolgens overal delen. Momento was er eerder al als iMessage-app, maar werkte toen dus alleen in iMessage. Deze versie 3.0 is met alle apps te gebruiken.

Download Momento voor iOS (gratis)