Chatapp Signal omzeilt overheidsblokkades

Dat schrijft ontwikkelaar Open Whisper Systems op zijn website. Het bedrijf kreeg afgelopen weekend signalen over blokkades. "Afgelopen weekend vingen we signalen op dat Signal niet naar behoren werkte in Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten."

"Met behulp van gebruikers ontdekten we dat diverse internetproviders de app en onze website geblokkeerd hadden. Het blijkt dat als sommige overheden niet kunnen meekijken, dat ze de dienst dan maar blokkeren", aldus Open Whisper Systems.

Door de update lijkt het nu alsof communicatieverzoeken die de Signal-app verstuurt niet van Signal maar van de zoekmachine van Google komen. Als overheden nu Signal willen blokkeren, moeten ze heel Google blokkeren.

De strategie is dat alleen het blokkeren van internettoegang in zijn geheel genoeg is om Signal te blokkeren, aldus Open Whisper Systems.

Signal is geheel open source en gaat prat op zijn sterke beveiliging via end-to-end-encryptie. Daarmee heeft de app onder meer lof van beveiligingsexperts als Edward Snowden geoogst.