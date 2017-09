Ontslagen antiradicaliseringsambtenaar Amsterdam vecht ontslag aan

Dat bevestigt Richard Korver, de advocaat van Saadia A.-T, na berichtgeving in Het Parool.

De programmamanager van het team radicalisering en polarisatie werd in juli geschorst na een onderzoek van Bureau Integriteit na een melding van mogelijke integriteitsschendingen.

Burgemeester Eberhard van der Laan kondigde eind augustus in een brief aan de gemeenteraad haar ontslag aan. Hierin stond ook dat er al langer onvrede bestond over de aansturing van het team radicalisering en polarisatie en het functioneren van de nu ontslagen medewerker.

Relatie

A.-T. heeft zich volgens Van der Laan schuldig gemaakt aan het gunnen van diverse opdrachten aan een persoon met wie zij een relatie heeft gehad. Daarover had zij niets gezegd tegen haar leidinggevende. Ook zou ze met een offerte hebben gesjoemeld.

De woordvoerder van Van der Laan legde eerder aan NU.nl uit dat er echter geen indicatie is dat de belangenverstrengeling heeft gezorgd voor een onveilige situatie voor Amsterdammers. "Maar we merken echter wel dat veel partijen nog met vragen zitten. Daarom houdt de gemeente op 14 september een spoeddebat over de kwestie."

Rechtzaak

Ze wordt bijgestaan door een arbeidsadvocaat, zegt Korver. Hij zelf staat de vrouw bij in het strafrechtelijk onderzoek dat tegen haar loopt. Hiervan zijn nog geen uitkomsten bekend. Volgens Korver ontkent ze in deze zaak ''enig strafbaar feit''.

Wanneer de rechtszaak van start gaat, is nog niet bekend.