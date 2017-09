Twee Britse toeristen neergestoken op de Wallen na ruzie

De steekpartij zou hebben plaatsgevonden in of bij een café in die steeg op de Wallen. Volgens getuigen was een ruzie in het café de aanleiding voor de steekpartij.

Beide slachtoffers zouden meerdere steekwonden hebben in rug en zij. Twee ambulances en een mobiel traumateam kwamen ter plaatse om de gewonde toeristen eerste hulp te geven. Vervolgens zijn ze naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte is door de politie opgepakt en meegenomen naar een cellencomplex. Hij zal later worden verhoord. Ook het mes is veiliggesteld. De forensische opsporing heeft onderzoek gedaan op de plaats van de steekpartij.