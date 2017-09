Fatima Elatik stopt voortijdig als diversiteitsdirecteur Politie Amsterdam

Dat bevestigt de politie aan NU.nl na berichtgeving van het AD.

Oorspronkelijk zou Elatik tot 1 oktober in dienst zijn. In een interne e-mail naar medewerkers staat dat 'in onderling overleg en mede op verzoek van Fatima' is besloten dat zij gaat stoppen met haar werkzaamheden als programmadirecteur van de diversiteitsafdeling.

Elatik heeft de afgelopen anderhalf jaar een programma genaamd 'Politie van Iedereen' opgezet. Dit programma gaat nu een nieuwe fase in, namelijk de uitvoerende fase, waardoor er volgens de poltiie een andere benadering nodig is.

Werkzaamheden

In de brief staat ook dat de voormalige diversiteitsdirecteur de komende weken ingezette werkzaamheden voor de Politieacademie gaat uitvoeren.

Elatik was de afgelopen tijd negatief in het nieuws, onder andere door haar vriendschap met Saadia A.-T., programmamanager van het team radicalisering en polarisatie bij de gemeente Amsterdam. Zij werd vorige maand ontslagen na een onderzoek van Bureau Integriteit na een melding van mogelijke integriteitsschendingen.

Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar A.-T. De bevindingen hieruit zijn nog niet bekend.