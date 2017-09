Koning Willem-Alexander bezoekt spontaan de Jordaan

De koning praat met zowel ondernemers als bewoners over veranderingen in de buurt.

Van der Laan gaf Willem-Alexander een rondleiding en bezocht met hem drie plekken in de wijk. Volgens Het Parool is het bezoek in het kader van 'Het Thuisgevoel'. Hiervoor doet de koning een reeks steden in Nederland aan.

Willem-Alexander vertrekt zondag naar Curaçao, vergezeld van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties. De twee worden daar geïnformeerd over de hulpverlening in het door orkaan Irma geteisterde Sint Maarten.

Onaangekondigd

Vorig jaar oktober bracht de koning ook al een onaangekondigd bezoek aan de hoofdstad, toen was hij in Zuidoost. In dezelfde serie werkbezoeken kwam hij ook al eens naar Rotterdam, Katwijk, Den Haag en Eindhoven. Hij wil hierbij een indruk krijgen van in hoeverre mensen zich er thuis voelen.