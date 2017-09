Zaak vergismoord Djordy Latumahina in maart inhoudelijk behandeld

Dit blijkt uit een zogeheten pro forma-zitting vrijdag.

De zes verdachten, in leeftijden tussen de 30 en 45 jaar oud, werden in maart van dit jaar aangehouden voor de dood van Latumahina.

Justitie ziet Cedric R. als het 'brein' achter de aanslag op het slachtoffer. Hij zou de schietpartij hebben gecoördineerd. Zijn broer, Wendell R., is aangehouden voor betrokkenheid. De 41-jarige Djurgen W. wordt door justitie gezien als de schuttter en Ulrich B. zou de vluchtauto hebben bestuurd.

Giovanni D. en Benito L. worden verdacht van het helen van de vluchtauto's.

Vrijlating

De advocaten van zowel D., R. als W. hebben vrijdag verzocht hun cliënten vrij te laten. Zij zijn van mening dat er te weinig bewijs is van betrokkenheid van hun cliënten.

De rechtbank heeft in het geval van D. besloten dat zijn hechtenis geschorst wordt. Hij mag geen contact hebben met zijn medeverdachten en moet een enkelband dragen. L. is al eerder op vrije voeten gesteld in afwachting van zijn proces. De andere vier verdachten blijven vastzitten.

Tijdens de zitting heeft de rechtbank ook besloten dat de nabestaanden van Latumahina het onderzoeksdossier mogen inzien. De ouders van het slachtoffer willen tijdens de inhoudelijke zitting een verklaring voorlezen.

Persoonsverwisseling

De 31-jarige Latumahina werd in oktober 2016 beschoten in zijn auto in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-West. Hij stierf ter plekke aan zijn verwondingen.

De vriendin van het slachtoffer en hun 2-jarige dochter zaten op het moment van de schietpartij ook in de auto. De vrouw raakte zwaargewond, het kind zat achterin en bleef ongedeerd.

Tweede schutter

De politie gaat ervan uit dat sprake is van een persoonsverwisseling. Het vermoedelijke doelwit woonde in hetzelfde appartementencomplex en reed in eenzelfde soort auto.

De tweede schutter is nog steeds op vrije voeten. De politie heeft een beloning van 25.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

De volgende zitting staat op 28 november gepland.