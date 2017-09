'Nieuwe heffing toeristenbelasting kan stad 150 miljoen extra opleveren'

Wethouder Udo Kock van Financiën heeft laten onderzoeken op welke manier het beste meer toeristenbelasting kan worden geheven.

Uit vijf opties die uit het onderzoek zijn voortgekomen zou Kock kiezen voor een variant waarbij er een percentage van de overnachtingsprijs extra wordt geïncasseerd. In het rapport is gerekend met een vast bedrag van 5 of 10 euro per nacht, dat levert naar schatting 70 tot 150 miljoen euro extra op.

Verdrievoudiging

Dit jaar komt er waarschijnlijk 67 miljoen euro binnen aan toeristenbelasting. De verwachting is dat in 2018 de opbrengst van de toeristenbelasting ongeveer 80 miljoen euro is. Als in 2019 behalve een percentage ook een vast bedrag van 10 euro zal worden berekend, betekent dat bijna een verdrievoudiging van de opbrengst: 230 miljoen.

Het is aan het volgende college, dat na de gemeenteraadsverkiezingen begint, om te besluiten of de toeristenbelasting ook echt wordt aangepast. Kock vind dat de toerist extra moet bijdragen omdat ze gebruik maken van de openbare ruimte.

Budgettoeristen

Vooral de budgettoeristen zullen het in hun portemonnee voelen als hun kamer of bed 5 of 10 euro meer kost. Dat is precies de bedoeling van de wethouder, want hij hoopt op een verschuiving door de onderkant van de toeristenmarkt wat duurder te maken.

Dan zou Amsterdam meer toeristen kunnen krijgen die meer uitgeven. De woordvoerder van Udo Kock: "Toeristen die iets meer luxe willen, gaan uit eten en naar het theater of het museum. Die leveren Amsterdam meer toegevoegde waarde op dan degenen die een supermarktbroodje halen en die op de Wallen opeten."

Spreiding

In 2018 gaat er al een andere wijziging van de toeristenbelasting in. In een poging de toeristen wat beter over de stad te verspreiden zijn er vanaf 2018 twee tarieven: 6 procent extra bovenop de overnachting in het centrum en 4 procent extra voor daarbuiten. Nu moeten toeristen overal 5 procent van de overnachtingsprijs betalen.