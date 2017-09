Agenten vinden bij toeval zware crimineel achter douchegordijn Amsterdam

De agenten reageerden woensdag 30 augustus op een melding dat er gevochten zou worden in een flat in Buitenveldert.

Aangekomen bij de woning, bleek het echter doodstil. De politie checkte nogmaals bij de meldster of ze zeker was dat ze iets gehoord had. Dit was ze, dus een van de agenten klom via het balkon van de buren naar het balkon van de betreffende woning.

Toen de agent kleding en andere rommel op de grond zag liggen, wat volgens hem op een vechtpartij kon wijzen, besloot hij zich via de balkondeur toegang te verschaffen. Na enkele kamers doorzocht te hebben, kwam de agent bij de badkamer aan. Toen hij het douchegordijn voor de zekerheid even opzijtrok, sprong een man op hem af.

Hierop riep de agent zijn collega's om hulp.

Vergissing

Met drie agenten sterk is de verdachte, die zich hevig verzette, uiteindelijk gearresteerd. Het bleek te gaan om een gezochte, zware crimineel die voor verschillende misdrijven gesignaleerd stond.

Na nogmaals contact te hebben gezocht met de meldster, bleek dat ze zich vergist had in de nummering van haar flatgebouw. De vechtpartij in de woning die de vrouw bedoelde, bleek uiteindelijk mee te vallen.

Huisvredebreuk

De gearresteerde crimineel was in de veronderstelling dat de politieauto's voor hem bedoeld waren, en was via een aantal balkons op de vlucht geslagen.

De eigenaresse van de woning, die zei dat het 'inderdaad wat rommelig was in haar huis', heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk.