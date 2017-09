'Steeds meer buitenlandse beleggers kopen huizen Amsterdam'

De Amsterdamse huizenprijzen komen daardoor steeds meer los te staan van regionale ontwikkelingen, zo meldt de Rabobank dinsdag. In de stad liggen de prijzen nu al 22 procent boven de piek van eind 2008.

De huizenprijzen in Amsterdam zijn sinds 2014, het eind van de crisis, harder gestegen dan de prijzen in onder meer Londen, San Francisco en Kopenhagen. Of die beweging doorzet, is volgens de bank met name afhankelijk van het gedrag van beleggers.

Volgens de Rabobank is Amsterdam wel flink op weg om grote steden als Vancouver, Sydney en zelfs Londen achterna te gaan.Tegenwoordig wordt 13 procent van de huizen in de stad gekocht door Nederlandse beleggers. Nu zijn er volgens de economen van de Rabobank ook tekenen dat buitenlandse beleggers zich op de woningen in de stad storten.

Dip

De bank verwacht dat er alleen een dip in huizenprijzen mogelijk is als beleggers zich terugtrekken van de Amsterdamse markt. Of dat gaat gebeuren is maar zeer de vraag. Als de vraag van beleggers hoog blijft, dan zullen de huizenprijzen in het huidige tempo blijven stijgen.

Laurens Ivens, wethouder bouwen, wonen en dierenwelzijn in Amsterdam, laat op Twitter weten dat hij niet blij is met de nieuwe ontwikkelingen in Amsterdam. Volgens de wethouder zou 'internationaal flitskapitaal' niet passen bij de stad.