Demonstranten bezetten tijdelijk dak islamitische school Amsterdam

Aan de rand van het dak van de school van Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) werd een spandoek met de tekst 'Wie islam zaait, zal sharia oogsten' gehangen.

Om 10.30 uur heeft de politie, met behulp van een hoogwerker, de twee mannen van het dak gehaald. Het duo is hierop gearresteerd. Het gaat om twee mannen van 29 en 32 jaar oud. Zij zijn aangehouden op verdenking van verstoring van de openbare orde. Ook het spandoek is door agenten verwijderd.

In een verklaring stelt de neonazistische actiegroep Identitair Verzet achter de actie te zitten. ''De voorgenomen opening van de islamistische middelbare school in Sloterdijk aan de Naritaweg te Amsterdam is onwenselijk vanwege de sympathie van bestuursleden voor het salafisme in het recente verleden'', zeggen ze.

Leuzen

Een verslaggever van AT5 die ter plaatse was, zei dat de twee gemaskerde mannen leuzen riepen als 'salafisme, terrorisme'.

Volgens de Amsterdamse stadszender hebben twee werknemers van de school geprobeerd de mannen van het dak te halen. Daarbij is flink getrokken en geduwd. Ook zouden er stenen gegooid zijn.

Subsidie

De islamitische school van SIO kwam eerder in opspraak nadat een inmiddels vertrokken bestuurslid openlijk zijn sympathie voor de Islamitische Staat (IS) had geuit in een Facebookbericht.

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker besloot hierop geen subsidie toe te kennen aan de school. Na verschillende rechtszaken besloot de Raad van State in juli dat dit besluit onterecht was, waarop de school toch de deuren kon open aan het pand nabij station Sloterdijk.

Identitair Verzet

In juni 2013 hield Identitair Verzet ook een demonstratie bij een islamitische school, Ibn Ghaldoun in Rotterdam. Nadat bekend werd dat op die school was gefraudeerd met examens, sloten activisten van de groepering een toegangshek van de school af met zware sloten.

De groep bezette afgelopen weekend ook de bouwplaats van een nieuwe moskee in Venlo. Daarbij werden vier personen aangehouden door de politie.