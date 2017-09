Brand bij afvalverwerkingsbedrijf in Westelijk Havengebied onder controle

Rond 16.00 werd de brand gemeld. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Bewoners in de buurt van Zaandam hadden mogelijk last van de rookontwikkeling, omdat de windrichting de rook over het Noordzeekanaal blies.

Dit voorjaar braken ook al grote branden uit in hetzelfde gebied. Op 27 mei was dat bij afvalverwerkingsbedrijf Icova aan de Kajuitweg. Eind april woedde een brand in een bedrijfsverzamelgebouw, waar allerlei verschillende goederen waren opgeslagen.