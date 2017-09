Grachtenwater is schoon genoeg voor City Swim

Zaterdag werd er nog een inspectie gedaan door Waternet: het water bij de start op het Marineterrein is schoon genoeg.

Vanwege de vele regenval van de afgelopen dagen werd het nog even spannend rond die waterkwaliteit, met name rond de startlocatie bij het Marineterrein, vertelt Maarten Outboter van Waternet. "We hebben wel een dip gezien afgelopen woensdag. De Waterkwaliteit is net iets slechter op deze plek. Vermoedelijk vanwege iets dat in het water loopt van straten."

'Prima zwemwater'

In de buurt werden alle riolen en pompen in de buurt nog een keer nagekeken, vertelt Outboter. "Maar dat zag er allemaal prima uit. Het is geen overlopend riool geweest." De kwaliteit van het water is volgens Outboter net zo goed als op heel veel andere buiten-zwemplekken in de stad. "Het is prima zwemwater."

City Swimmers hoeven ook niet te vrezen voor een ijskoude tocht. "Het was 22 graden voor de regen en het was gisteren 21 graden", zegt Outboter. "Het zal misschien net onder de 20 zijn als het zondag is. Prima temperatuurtje."

Het geld dat wordt opgehaald is bestemd voor onderzoek naar de dodelijk spierziekte ALS.