Programmamaker Marnix mag na een jaar de Javastraat weer uit

Donderdag vierde Haak al een bescheiden 'afscheidsfeestje' en vrijdagmiddag vertrekt hij dan écht uit de straat. Hij stapt op de fiets naar Bloemendaal voor een duik in zee om vervolgens gewoon weer naar z'n vertrouwde straat terug te keren.



In een jaar tijd maakte Haak van alles mee. Maar hij leerde vooral veel buurtgenoten kennen. "Ik heb met de reinigingsdienst meegelopen, ik heb döner staan snijden, gesport, gedanst.. Van alles."



En het leren kennen van mensen was precies waar het Haak om te doen was. "Ik ga 'm nog missen", vertelt een buurvrouw. Een andere buurman benadrukt dat mensen in de straat elkaar dankzij Marnix' project beter leren kennen. "We groeten elkaar veel meer. Echt bijzonder dat hij dat voor elkaar heeft gekregen."

De Straten van Amtserdam liep donderdag een afscheidsrondje met Marnix door de Javastraat. Die aflevering is hier te bekijken. Marnix' uittocht uit de straat is tussen 16.00 en 17.00 live te volgen via Facebook.