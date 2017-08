Amsterdammer (27) krijgt vijf jaar cel voor beheren 'drugsbestellijn'

Dit zou van oktober 2016 tot februari van dit jaar geduurd hebben, meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Samen met anderen zou hij ruim 120 kilo harddrugs en 30 kilo softdrugs in zijn bezit hebben gehad. De Amsterdammer heeft volgens het OM een leidende rol hierin gehad: zo stuurde hij de koeriers aan en had hij een geladen vuurwapen in zijn bezit.

Volgens zijn eigen verklaringen was hij vijftien uur per dag bezig met de drugsbestellijn. Het OM had zes jaar cel geëist, maar zegt woensdag tevreden te zijn met de uitspraak.