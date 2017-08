Verdachte (16) gewapende overvallen Amsterdam langer vast

De jongen zou de overvallen, waarvan de laatste op 29 mei plaatsvond op een supermarkt in Amsterdam-Oost, samen met een groep leeftijdsgenoten hebben gepleegd. Dit maakt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekend.

In totaal zijn vier verdachten aangehouden, allen in de leeftijd van zeventien tot 21 jaar. De jongens hebben in wisselende samenstellingen volgens het OM gewapende overvallen gepleegd op een woning in Diemen (1 april), op een winkel in gebruikte producten in Osdorp (9 mei), een apotheek in Amstelveen (22 mei), een drankenwinkel in Weesp (27 mei), en een supermarkt in Amsterdam-Oost eind mei.

De woningen van de verdachten zijn doorzocht, waarbij meerdere vuurwapens werden aangetroffen. Naast de 16-jarige jongen zitten de twee verdachten van zeventien en achttien jaar nog in voorlopige hechtenis.

De 18-jarige verdachte staat 12 september voor de rechter. De 19-jarige jongen is nog op vrije voeten.