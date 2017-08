Armin van Buuren en Hardwell treden samen op tijdens AMF

Het is de vijfde editie van het feest. Voor de aankondiging van de show gaven de dj's dinsdag op een balkon in het Hotel Krasnapolsky op de Dam een verrassingsoptreden. Enkele uren van tevoren riep Van Buuren zijn fans via Facebook op om naar de Dam te komen.

De dj's zullen 'back to back' optreden, dat wil zeggen dat zij om de beurt een plaat draaien. "Ik ben super trots", aldus Hardwell in zijn reactie op het nieuws in RTL Boulevard. "Het is iets totaal nieuws en benadrukt onze muzikale vriendschap."

Het evenement is gepland tegelijkertijd met het Amsterdam Dance Event dat van 18 tot en met 22 oktober in de stad plaatsvindt. De kaarten, die 77 euro kosten, zijn vanaf nu verkrijgbaar.

David Guetta

Eerder maakte AMF al bekend dat op 21 oktober David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike en Marshmello in de Amsterdam ArenA draaien. Ook dj's Don Diablo, Lucas & Steve, Vini Vici en Yellow Claw staan op het affiche.

De dj's stonden eerder al samen op het podium tijdens 538 Koningsdag in 2017. In 2015 brachten ze samen met nummer Off the hook uit.