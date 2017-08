Google Maps introduceert nieuwe parkeerfunctie in Amsterdam

Amsterdam is de eerste stad in de Benelux die de parkeerdruktefunctie krijgt. In andere delen van Nederland is de functie dus niet te gebruiken.

Of de functie verder uitgerold gaat worden is niet bekend. In eerste instantie krijgen 25 steden over de hele wereld het extra parkeerpictogram.

De informatie op de app is niet live maar wordt gebaseerd op informatie van de voorgaande periode. Als het op zaterdag om 15.00 uur altijd druk is met parkeren op de Amstelveenseweg, krijgen gebruikers daar een melding van.

Parkeermogelijkheid

Onderaan het scherm staat of de parkeermogelijkheid beperkt, gemiddeld of vrij beschikbaar is op de plek van bestemming.