'Steeds vaker bemiddeling bij burenruzies in regio Amsterdam'

Ruziënde buren schakelde in 2011 906 keer buurtbemiddeling in, in 2017 worden er 1.300 gevallen verwacht door Beterburen.

De organisatie, die voornamelijk actief is in de regio Amsterdam, heeft 177 vrijwillige bemiddelaars die op pad gaan als irritaties overslaan naar ruzie.

"Je merkt echt een stijging de laatste tijd, het rijst aardig de pan uit', zegt directeur Bente London. 'We zijn natuurlijk met steeds meer mensen in de stad en zitten steeds dichter op elkaar. Dat merk je."

Geluidsoverlast

Beterburen komt het meest in actie bij ruzies die gaan over geluidsoverlast, dat is in 51 procent van de gevallen de oorzaak. Landelijk ligt dat percentage op 36 procent.

Veel zaken zijn redelijk eenvoudig op te lossen door de bemiddelaars. Toch is zo'n 20 procent van de ruzies 'complex'. "Je moet dan denken aan psycho- sociale problemen of conflicten waarbij meerdere partijen betrokken zijn", vertelt Londen.

Niet helpen

Ook het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) merkt de stijging en vooral het complexer worden van de problematiek.

"Dat horen we van alle bemiddelaars. Nu al is 20 procent van onze hulp complex, in veel gevallen kunnen we dan niet helpen. Dat blijft maar stijgen."