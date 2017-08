Amsterdam Bijna 80 procent woningen Amsterdam boven of voor vraagprijs verkocht Voor 79 procent van de huizen die in 2017 in Amsterdam zijn verkocht is de vraagprijs of meer betaald. Tien jaar geleden, voor de kredietcrisis, was dat nog 31 procent. De huizenprijzen stijgen landelijk gezien het hardst in Amsterdam en omliggende gemeenten.