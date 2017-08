Clint Eastwood voor opnames nieuwe film op Centraal Station Amsterdam

De nieuwe film van Eastwood gaat over de verijdelde aanslag in de Thalys die van Amsterdam naar Parijs reed. In augustus 2015 opende een man, gewapend met een kalasjnikov en een automatisch pistool, het vuur op passagiers in de rijdende trein.

Drie Amerikanen, waaronder twee militairen en een Britse man overmeesterden de aanslagpleger, die 'slechts' drie mensen wist te verwonden.

Clint Eastwood

Op perron 15 stond maandagmiddag een flinke filmcrew. Naar verluidt was de ongekroonde koning van de western er zelf ook. Bij de gemeente wil niemand de opnames voor de film bevestigen, maar filmcommissaris Simon Brester laat vanaf zijn vakantieadres aan AT5 weten dat de opnames voor de film inderdaad aan het eind van deze maand gepland stonden.

De stad is de laatste tijd wel vaker het decor van Hollywood-films. Zo werd onlangs nog de actiefilm The Hitmans Bodyguard opgenomen op de grachten. Eerder werder er in de stad ook opnames gemaakt voor de film The Fault in Our Stars.