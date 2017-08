Uitgeklede editie Jordaanfestival toch gezellig

"Het is echt het feest van het volk, hè", zeggen twee dames die er zin in hebben. "Het is echt het feest van het jaar."

Daar is zangeres Daantje Lurks het wel mee eens, al is ze al een paar jaar niet geweest. "Ja dat vreet aan je dan en toen heb ik toevallig Jan de Bie gesproken en hij zei: "Kom je?" Ik zeg: "Ja, natuurlijk". Ik ben geboren in Barneveld, tussen de kippen zeggen ze allemaal en ik was twee dagen oud en toen ging ik naar de Jordaan. Dus ja dan bel je wel Jordanees."

"Het is in de Jordaan toch? Dan is het altijd gezellig", zegt een bezoeker. Die gezelligheid is er vanavond ook. Onder andere Peter Beense en Mick Harren treden nog op. Maandagavond is de afsluiting in het DeLaMar Theater.