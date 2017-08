Amsterdam onderzoekt plaatsing barrières na aanslagen Barcelona

Amsterdam Nieuwe Kerk exposeert speech Martin Luther King Een door Martin Luther King geschreven en uitgetypte toespraak uit september 1962 is binnenkort te zien in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. De speech, waarin hij onder meer ingaat op de afschaffing van de slavernij in Amerika, maakt deel uit van de tentoonstelling 'We Have a Dream. Gandhi, King, Mandela'.