Amsterdamse politiek ontevreden over helikoptervluchten boven stad

Voor 100 euro kun je met z'n tweeën tien minuten boven de stad hangen.

De vluchten worden alleen dit weekend aangeboden. Ook kunnen bezoekers van het festival Mysteryland met de helikopter in Spaarnewoude afgezet worden. Vorig jaar werden de vluchten ook al aangeboden.

Niet iedereen is te spreken over de vluchten van Uber. In mei dit jaar werden er nog raadsvragen over toeristische vluchten boven de stad gesteld. Vooral PvdA-raadslid Dennis Boutkan was verbolgen toen duidelijk werd dat een helikopterbedrijf wekelijks rondvluchten aanbood en is nu weer boos.

Lawaai

Groen-Links-raadslid Zeeger Ernsting vindt het maar weer een voorbeeld van 'verpretparkisering'. Hij wil kijken of het stadsbestuur maatregelen kan nemen tegen de pretvluchten.

Ernsting vindt dat het niet uitmaakt of de vluchten op grotere hoogten plaatsvinden of niet. 'Die dingen maken ontzettend lawaai, in Noord wonen ook mensen. En wat te denken van de uitstoot, er moeten vele kilo's staal naar boven gevlogen worden.'

Heli2City

Passagiers van de rondvlucht zullen de stad vanaf 400 meter hoogte op de foto kunnen zetten. "Op deze hoogte zal er nauwelijks overlast zijn voor de Amsterdammer", zegt een woordvoerder van uitvoerder Heli2City. "Bovendien zullen we ten noorden van 't IJ blijven vliegen. We zullen niet laag boven de binnenstad hangen. Ik denk dat de vliegtuigen meer lawaai maken."

Een Uberchopper-service zoals bijvoorbeeld in Dubai beschikbaar is komt er voorlopig niet, laat een woordvoerder weten. De helikopters zullen van een heliplatform in het Westelijk Havengebied opstijgen en dan koers zetten naar Spaarnwoude.