Uitmarkt vindt voorlopig niet plaats op Museumplein

"In het najaar kijken we waar we volgend jaar naartoe gaan, bijvoorbeeld naar de Houthavens, Noord of Zuidoost", zegt Frans van der Avert, directeur Amsterdam Marketing.

Met meer dan driehonderd optredens luidt de Uitmarkt komend weekend voor de veertigste keer het nieuwe culturele seizoen in op de nieuwe locatie langs het Oosterdok.

In het verleden reisde het evenement wel vaker en als het aan Van der Avert ligt, blijft dat zo. ''We gaan vooralsnog niet terug naar het centrum."

Geschiedenis

Aan de hand van een fototentoonstelling over het hele terrein, krijgt het publiek een terugblik op de 40-jarige geschiedenis. ''Veel bekende artiesten zijn begonnen op de Uitmarkt, zoals Paul de Leeuw en Brigitte Kaandorp'', vertelt Van der Avert.

Het begon ooit kleinschalig als aanvulling op de zogenoemde kunsttiendaagse, waarbij mensen voordelig kaartjes konden bemachtigen voor een voorstelling. Aangezien hier veel publiek op afkwam, werden ter vermaak een paar kleine podia neergezet met een 'sneak preview' van cultureel aanbod, aldus Van der Avert.

Al gauw ontstond de Uitmarkt en groeide het uit tot de publiekstrekker die het nu is, met jaarlijks zo'n half miljoen bezoekers.

Opening

Het evenement begint traditiegetrouw met een openingsshow op vrijdagavond, die rechtstreeks op tv is te zien, met optredens van Tania Kross, DI-RECT en het Nederlands Dans Theater. Verder is er dans in het Scheepvaartmuseum, kun je overnachten en naar de sterren kijken in de Openbare Bibliotheek Amsterdam en is er cabaret op het Marineterrein.

Op zondagochtend klinkt klassieke muziek vanaf het water en de Uitmarkt wordt zoals ieder jaar zondagavond afgesloten met de Musical Sing-a-Long, die eveneens rechtstreeks op tv wordt uitgezonden.

Subsidie

Hoewel vorig jaar bekendwerd dat de subsidie vanuit het gemeentelijke kunstenplan voor de Uitmarkt stopt, heeft het evenement volgens de directeur zeker toekomst. "Gelukkig heeft de wethouder cultuur vorig jaar extra geld toegezegd voor de veertigste editie. We moeten kijken hoe het nu verder gaat, maar we gaan die vijftigste ook echt wel doen.''