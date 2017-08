Stoffelijk overschot gevonden in water bij Osdorp

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan NU.nl na berichtgeving van Het Parool.

De politie kreeg dinsdagochtend een tip van een omstander die iets in het water zag drijven en het niet vertrouwde. Duikers gingen vervolgens in het water in Osdorp op zoek naar het mogelijke lichaam.

Er is nog niets bekend over de identiteit of de mogelijke doodsoorzaak van de man. Ook is nog onduidelijk hoe hij in het water terecht is gekomen. Wel vermoedt de politie dat het lichaam enkele dagen in het water heeft gelegen.