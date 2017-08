Politie zoekt naar mogelijk lichaam in water Osdorp

Een omstander die in de buurt aan het werk was, zag dinsdagochtend een lichaam in het water drijven en heeft vervolgens de politie gealarmeerd, vertelt een woordvoerder van de politie aan NU.nl.

Het water vlakbij de zwaarbeveiligde rechtbank 'de Bunker' wordt daarom doorzocht door duikers. Ook is er een calamiteitencontainer van de politie in de straat gezet.

Het is momenteel nog onduidelijk of er daadwerkelijk een stoffelijk overschot in het water ligt. De straat is afgezet en inmiddels zijn er ook blauwe schermen rond het water geplaatst. De GGD is aanwezig, evenals een aantal onderzoekers in witte pakken.