Meerdere woningen in Amsterdam beschoten

De politie kreeg omstreeks 3.15 uur meerdere meldingen van inwoners van Bos en Lommer die harde knallen hoorden. Uit onderzoek bleek dat er meerdere keren op de vierde verdieping van een leegstaande woning was geschoten. Ook zaten er kogelgaten in de ramen en kozijnen van een andere woning in het blok.

Volgens omstanders zijn er zeker tien schoten gelost. In een woning lag een man te slapen, hij kwam met de schrik vrij.

Agenten hebben de straat afgesloten en lange tijd onderzoek gedaan. Wie er op de woning heeft geschoten en waarom is nog onduidelijk. De politie roept getuigen of mensen die eerder in de nacht iets verdachts hebben gezien op zich te melden.

Eerder schietincident

Vrijdagavond werd er op de Burgemeester de Vlugtlaan in Slotermeer een man neergeschoten. De politie zocht daarna naar twee schutters, maar heeft nog niemand aangehouden. Of er een verband is tussen beide incidenten is onbekend.